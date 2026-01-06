Malatya'da Kayıp 28 Yaşındaki Mustafa Geçgel Baraj Gölünde Ölü Bulundu
Olayın Detayları
Malatya’da bir süredir kayıp olan 28 yaşındaki Mustafa Geçgel, baraj gölünde ölü bulundu.
İddiaya göre, Mustafa Geçgel’den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Doğanyol Balıkçı İskele Mesire Alanı'ndaki gölette yaklaşık 3 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Mustafa Geçgel'in cansız bedenine yaklaşık 30 metre derinlikte ulaştı. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
