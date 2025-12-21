Malatya'da Polis Merkezi Önünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Tecde Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı — Dün saat 23.00

Malatya’da polis merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Tecde Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine getirildiği sırada, iş yeri sahipleri ile karşı taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI