Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da Asayiş Şube ekiplerinin operasyonunda 5 tabanca, 1 tüfek ve 217 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:48
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:48
Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 217 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

