Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 217 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
