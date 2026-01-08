Yalova'da Şiddetli Fırtına: Çatılar, Ağaçlar ve Vinçler Devrildi

Yalova'yı etkileyen fırtınada çatılar, ağaçlar devrildi; Altınova tersanelerinde vinç ve konteynerler zarar gördü. 12.00 - 22.00 arası motosiklet ve scooter yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:55
Yalova'da Şiddetli Fırtına: Çatılar, Ağaçlar ve Vinçler Devrildi

Yalova'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yalova kent genelini etkisi altına alan fırtına, çok sayıda yapıya ve altyapıya zarar verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar söküldü, ağaçlar devrildi ve kent genelinde ulaşım olumsuz etkilendi.

Hasar ve Görüntüler

Fırtına sırasında çatılar havaya uçtu; çok sayıda ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi, tersaneler bölgesinde ise konteynerler kağıt gibi havalanarak uçtu.

Alınan Tedbirler

Yalova Valiliği, güvenlik amacıyla 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarını yasakladı. Yetkililer vatandaşları belediye ve afet birimlerinin uyarılarına uymaya çağırdı.

