Iğdır Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor: R.G. Tutuklandı, Altın ve Silah Ele Geçirildi

Iğdır Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son operasyonlar, suçla mücadelede elde edilen önemli başarıları gözler önüne serdi.

Fuhşa Zorlama Operasyonunda R.G. Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmada, bir kadını fuhşa zorladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen R.G. isimli şüpheli, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM Operasyonunda Külçe Altın ve Silah Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan bir araç ve 3 şüpheliye ait 3 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet külçe altın, 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

