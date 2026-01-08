Iğdır Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor: R.G. Tutuklandı, Altın ve Silah Ele Geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa zorlama iddiasıyla R.G.'yi yakalayıp tutukladı; KOM ekipleri ise araçta yapılan aramada külçe altın ve silah ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:47
Iğdır Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor: R.G. Tutuklandı, Altın ve Silah Ele Geçirildi

Iğdır Polisi Suçlulara Göz Açtırmıyor

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son operasyonlar, suçla mücadelede elde edilen önemli başarıları gözler önüne serdi.

Fuhşa Zorlama Operasyonunda R.G. Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmada, bir kadını fuhşa zorladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen R.G. isimli şüpheli, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM Operasyonunda Külçe Altın ve Silah Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan bir araç ve 3 şüpheliye ait 3 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet külçe altın, 1 adet tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

IĞDIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHİR GENELİNDE SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ...

IĞDIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ŞEHİR GENELİNDE SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi
4
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
5
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
6
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları