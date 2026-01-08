Eminönü'nü Su Bastı: Şiddetli Yağmur Yolları Göle Döndürdü

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürürken, yağış hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur sonucu Eminönü sokakları sular altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle birçok yol göle dönerken, bölgeden gelen görüntülerde sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Göle dönen yolda bir rögar kapağının suyun şiddetiyle yerinden çıktığı kaydedildi. Bu durum, trafikte aksamaya ve sürücülerin ek tedbirler almasına neden oldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise ıslanmamak için güçlükle ilerledi; bazıları su birikintilerinden korunmak amacıyla alternatif güzergahlar aradı. Bölgedeki yoğun yağış, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yetkililer ve vatandaşlar, fırtına ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler ve olası hasarlarla ilgili bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Eminönü ile ilgili son durum ve görüntüler, kent genelinde devam eden yağışın etkilerini ortaya koyuyor.

İSTANBUL'DA FIRTINAYLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE EMİNÖNÜ'NÜ SU BASTI