Eminönü'nü Su Bastı: Şiddetli Yağmur Yolları Göle Döndürdü

İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağmur Eminönü sokaklarını suya teslim etti; sürücüler zorlandı, bir rögar kapağı yerinden çıktı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:12
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürürken, yağış hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur sonucu Eminönü sokakları sular altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle birçok yol göle dönerken, bölgeden gelen görüntülerde sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Göle dönen yolda bir rögar kapağının suyun şiddetiyle yerinden çıktığı kaydedildi. Bu durum, trafikte aksamaya ve sürücülerin ek tedbirler almasına neden oldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar ise ıslanmamak için güçlükle ilerledi; bazıları su birikintilerinden korunmak amacıyla alternatif güzergahlar aradı. Bölgedeki yoğun yağış, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yetkililer ve vatandaşlar, fırtına ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler ve olası hasarlarla ilgili bilgiler geldikçe paylaşılacak.

Eminönü ile ilgili son durum ve görüntüler, kent genelinde devam eden yağışın etkilerini ortaya koyuyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

