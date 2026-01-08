Negmar'ın Topçular–Eskihisar Feribotu Fırtınada Sürükleniyor
Denizde mahsur kalan yolcuların kurtarılması bekleniyor
Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.
Onlarca araç ve yüzlerce yolcu ile denizin ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametine doğru yönlendiği öğrenildi.
Vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca araçlarıyla denizde mahsur kalarak kurtarılmayı beklerken, geminin kaptanı sık sık sakin olunması konusunda uyarılarda bulundu.
