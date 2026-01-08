Negmar'ın Topçular–Eskihisar Feribotu Fırtınada Sürükleniyor

Yalova'dan 11.20'de hareket eden Negmar arabalı feribotu fırtınaya yakalanarak denizde sürüklendi; onlarca araç ve yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:54
Denizde mahsur kalan yolcuların kurtarılması bekleniyor

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a hareket eden Negmar'a ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.

Onlarca araç ve yüzlerce yolcu ile denizin ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametine doğru yönlendiği öğrenildi.

Vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca araçlarıyla denizde mahsur kalarak kurtarılmayı beklerken, geminin kaptanı sık sık sakin olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Topçular - Eskihisar arası sefer yapan arabalı feribot fırtınada sürükleniyor

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

