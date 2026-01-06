Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Malatya'da Narkotik ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:39
İl Emniyet Müdürlüğü'nden 3 aylık takip sonucu eş zamanlı baskın

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon düzenledi.

Projeli dosya çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48,5 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

