Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü'nden 3 aylık takip sonucu eş zamanlı baskın
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon düzenledi.
Projeli dosya çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda bin 340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48,5 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
