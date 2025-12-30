DOLAR
Malatya Valiliği'nden Trafik Uyarısı: Motosiklet ve Motorlu Kurye 31 Aralık 2025'te Trafiğe Çıkmasın

Malatya Valiliği, kötü hava ve trafik güvenliği nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve motorlu bisikletlerin 31 Aralık 2025 Çarşamba trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:56
Malatya Valiliği'nden kritik trafik uyarısı

Olumsuz hava koşulları ve trafik güvenliği gerekçesiyle kısıtlama

Malatya Valiliği, olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve motorlu bisikletlerin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü trafiğe çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla belirtilen araçların trafiğe çıkmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan önlemlerin trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu belirtilerek, vatandaşların uyarılara riayet etmesi gerektiği ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

