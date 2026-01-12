Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara

12 Ocak 2026 Pazartesi günü uygulama

Malkara Kaymakamlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

