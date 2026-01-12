Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara — 12 Ocak 2026

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:54
Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara — 12 Ocak 2026

Malkara'da taşımalı eğitime 1 gün ara

12 Ocak 2026 Pazartesi günü uygulama

Malkara Kaymakamlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

TEKİRDAĞ'IN MALKARA İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ...

TEKİRDAĞ'IN MALKARA İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şarköy'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara
2
Bursa'da 5 Katlı Otelde Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar
3
Bursa Görükle'de 5 katlı otelde yangın: Üst katlarda mahsur kalanlar
4
Amasya'da Tünelde Sollama Yapan Motosiklet Devrildi
5
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı — 2 Yaralı
6
Diyarbakır’da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
7
Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları