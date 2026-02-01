Manavgat’ta 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Manavgat’ta bilişim ve banka sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan, hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:41
Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli tespit edilip yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

