Manavgat’ta 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Manavgat’ta 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli tespit edilip yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
