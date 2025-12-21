Manavgat'ta Epilepsi Hastası Kayıp Şahıs Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 Aralık tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan bir epilepsi hastası erkek şahıs, Emek Mahallesi 3015 Sokak'taki sulama kanalında ölü bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kanaldan çıkardıkları cesedin; 18 Aralık Perşembe günü Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan, 19 Aralık Cuma günü kız kardeşi tarafından Cumhuriyet Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunulan, epilepsi hastası ve %61 engelli 54 yaşındaki Okay Dulundu'ya ait olduğunu belirledi.

Okay Dulundu'nun cenazesi, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

