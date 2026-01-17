Manavgat'ta Fenomen Motosikletçinin Feci Kazası: Kaskını Kız Arkadaşına Verdi

Manavgat'ta Fenomen Motosikletçinin Feci Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medya videolarıyla tanınan motosiklet fenomeni Kadir Akbulut, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay sırasında kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Kaza Detayları

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halinde olan Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesi istikametine giden Mehmet T. I. idaresindeki 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu bulunan İsmehan I. yaralandı. Yaralılara 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti ve ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralanan Kadir Akbulut, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Fenomenin Kimliği ve Kask Bilgisi

Manavgat Adliyesi'nde Mübaşir olarak görev yapan ve sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği; kazanın oluş anında kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği bildirildi.

Kamuoyuna ve trafik güvenliğine ilişkin gelişmeler takip edilmektedir.

