Mardin Mazıdağı'nda Kayıp İki Çocuk Gölette Ölü Bulundu

Mardin Mazıdağı'nda kayıp iki çocuk gölette bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan iki çocuğun arama çalışmaları trajik bir sonla tamamlandı. Gölette yapılan arama sonucu çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayın detayları

Mazıdağı ilçesi Meşeli Mahallesi'nde saat 16.00 sularında kaybolan çocuklar için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, dalgıç ekiplerinin suya girmesinin ardından Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9)'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Arama kurtarma ve ailelerin tepkisi

Arama çalışmaları gölet çevresinde yoğunlaştırıldı; su yüzeyi ve çevresinde yapılan taramanın ardından dalgıçlar görevlendirildi. Çocukların sudan çıkarılması sırasında bölgede bekleyen aileler ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşadı ve bazı yakınlar sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri, fenalaşanlara müdahale etti.

Otopsi ve soruşturma

Çocukların cenazeleri otopsi için ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ise geniş çaplı bir inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

