Manavgat'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, adliye istikametine seyir halinde bulunan R.K. idaresindeki 07 CFF 122 plakalı motosiklet, Sorgun Bulvarı'ndan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan U.K. yönetimindeki 39 ADU 469 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Yaralı ve Müdahale
Kazada motosiklet sürücülerinden R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı R.K., ambulansla hastaneye götürüldü.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
