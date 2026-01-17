Manavgat'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde iki motosiklet çarpıştı; R.K. yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:59
Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, adliye istikametine seyir halinde bulunan R.K. idaresindeki 07 CFF 122 plakalı motosiklet, Sorgun Bulvarı'ndan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan U.K. yönetimindeki 39 ADU 469 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaralı ve Müdahale

Kazada motosiklet sürücülerinden R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı R.K., ambulansla hastaneye götürüldü.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

