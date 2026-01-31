Manavgat'ta kaybolan kadın Antalya Havalimanı'nda bulundu

Manavgat'ta kaybolan 50 yaşındaki Nazmiye Sema Saraçoğlu, teknik takiple Antalya Havalimanı'nda bulundu; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:18
Teknik takip telefon sinyalini Antalya Havalimanı'nda tespit etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kadın, teknik takip sonucu Antalya Havalimanında bulundu.

50 yaşındaki Nazmiye Sema Saraçoğlu, Cuma günü saat 18.00 sıralarında Doğançam Mahallesi Merkez Küme Evleri No 10 adresinden ayrıldı ve yakınları tarafından kaybolduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve AFAD ekipleri alarma geçti. Doğançam Mahallesi çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Yürütülen teknik takip çalışmasında kayıp kadının telefon sinyalinin Antalya Havalimanından alındığı tespit edildi.

Yakınları tarafından Antalya Havalimanı'nda bulunan ve Manavgat Doğançam Mahallesi'ndeki evine getirilen Nazmiye Sema Saraçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

