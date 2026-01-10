Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza sonrası kaçtı; tespit edilip toplam 57 bin 319 TL para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:02
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletle kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüye toplam 57 bin 319 TL para cezası uygulandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre; Sorgun Mahallesi Kemer Caddesinde Side istikametine seyir halindeki L. Z. K. yönetimindeki 07 BOC 759 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A. E. A. yaralandı. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Uygulanan Ceza

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsünün motosikletini de alarak olay yerinden kaçtığını tespit etti. Trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sürücü belgesi bulunmayan kişi belirlendi ve olay yerinden kaçtığı için toplam 57 bin 319 TL para cezası uygulandı.

