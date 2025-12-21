Manavgat'ta motosiklet çarpan 6 yaşındaki kız yaralandı; sürücü 100 metre sonra yakalandı

Emek Mahallesi'nde KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hanife Azra Y., bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı ancak yaklaşık 100 metre ileride yakalandı.

Kazanın meydana geldiği adreste, 3087 sokaktan 3053 sokak yönüne seyreden, Muhammet Yaser A. yönetimindeki 07 BME 357 plakalı motosiklet, KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde yola çıkan Hanife Azra Y.'ye çarptı.

Yaralı küçük kız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan motosikletli, yaklaşık 100 metre ileride erkek öğrenci yurdu yanında Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen şahsa, olay yerini terk etmesi ve aynalarının takılı olmaması nedeniyle toplamda 48 bin 405 TL para cezası uygulandı.

