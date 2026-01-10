Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Güllük Caddesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı; 112 ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:02
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Kaza Detayları

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir halinde olan Berkant K idaresindeki 07 CSV 387 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Müdahale ve Taşıma

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

