Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.
Kaza Detayları
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Sözen Köprüsü istikametine seyir halinde olan Berkant K idaresindeki 07 CSV 387 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Müdahale ve Taşıma
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.
