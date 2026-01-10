Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada

Manavgat'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:14
Yukarı Hisar Mahallesi, Şelale Caddesi'nde kaza

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Şelale Caddesi’nde seyir halinde olan Ali Berk Ç. idaresindeki 32 SC 026 plakalı motosiklet ile Tugayoğlu Caddesi’nden Şelale Caddesi’ne çıkan Mehmet Akif Ç. yönetimindeki 07 BFY 433 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın oluş anı ve yaşananlar, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve sonrasındaki müdahale anları net şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

