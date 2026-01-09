Manavgat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 5 Yaşındaki Kız Yaralandı

Manavgat'ta sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 5 yaşındaki Ayşe D. yaralandı; itfaiye yangını söndürdü, çocuk Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:26
Manavgat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 5 Yaşındaki Kız Yaralandı

Manavgat'ta sobadan çıkan yangın: 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi Mücavir Sokak adresinde, bir evin zemin katında çıkan yangın mahallede korku yarattı.

Müdahale ve hasar

Olay ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıktığı odadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yaralı çocuk ve sağlık durumu

Yangın sırasında odada uyuyan 5 yaşındaki Ayşe D., vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkartılarak otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Küçük kızın vücudunda yanıklar tespit edildi; ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

İlk incelemede yangının odada yanan sobadan çıktığı değerlendirildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SOBADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA ODADA UYUYAN 5 YAŞINDAKİ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SOBADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA ODADA UYUYAN 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILIRKEN VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SOBADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGINDA ODADA UYUYAN 5 YAŞINDAKİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Merkezli MİT Destekli DEAŞ Operasyonu: 17 Gözaltı, 9 Tutuklama
2
Kastamonu Seydiler'de Düğün Kavgası: İki Kardeşe 15'er, Dayıya 25 Yıl Hapis
3
Elbistan-Çoğulhan’da İşçi Servisi Kaygan Zeminde Devrildi: 23 İşçi Yaralanmadı
4
Sapanca'da Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Muhtar Göğsünden Vuruldu
5
Aksaray'da Uçan Çatı Can Aldı: Restoran Sahibi Meral Tezer Hayatını Kaybetti
6
Gediz'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi, Binalarda Hasar Oluştu
7
Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 Kilometrelik Karda Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları