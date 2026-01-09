Manavgat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 5 Yaşındaki Kız Yaralandı

Manavgat'ta sobadan çıkan yangın: 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi Mücavir Sokak adresinde, bir evin zemin katında çıkan yangın mahallede korku yarattı.

Müdahale ve hasar

Olay ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıktığı odadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yaralı çocuk ve sağlık durumu

Yangın sırasında odada uyuyan 5 yaşındaki Ayşe D., vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkartılarak otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Küçük kızın vücudunda yanıklar tespit edildi; ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

İlk incelemede yangının odada yanan sobadan çıktığı değerlendirildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

