Manavgat’ta Ters Yönden Gelen Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

İbrahim Sözen Caddesi, Manavgat

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, ters yönden gelen motosiklet ile bir otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Emrullah A. T. idaresindeki 07 JY 118 plakalı otomobil, Kordon Caddesi kavşağına geldiği sırada ters yönden gelen Nejla A. yönetimindeki 07 CEK 126 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat köprüsü girişinde gerçekleştiği için İbrahim Sözen Caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, tıkanan trafiği açmak için çalışma yürüttü.

