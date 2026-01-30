Mangione’ye İdam Cezası Verilmeyecek: Manhattan Mahkemesinden Karar

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:39
Manhattan Federal Mahkemesi Mangione’nin İdam Cezasını Kaldırdı

ABD’nin New York kentindeki Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davada, UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione hakkındaki cinayet ve ilgili ateşli silah suçları düşürüldü.

Mahkeme kararı ve gerekçesi

Davayı gören Yargıç Margaret Garnett, ABD Yüksek Mahkemesi’nin emsal kararları doğrultusunda Mangione’nin idam cezasına çarptırılmasına neden olabilecek cinayet suçunu düşürmek zorunda kaldığını belirtti. Garnett, kararın karmaşık görünebileceğini kabul ederek şunları söyledi: "Bu karar sıradan bir kişi, hatta birçok avukat ve hakime karmaşık ve tuhaf görünebilir, sonuç ceza hukuku konusundaki sezgilerimize ters durabilir. Ancak bu, mahkemenin bu davadaki suçlamalara Yüksek Mahkeme kararlarını sadakatle uygulama konusundaki kararlı çabasını yansıtmaktadır."

Delillerin dışlanması talebi reddedildi

Garnett, Mangione’nin gözaltına alındığı sırada sırt çantasından ele geçirilen delillerin dışlanması yönündeki talebini reddetti. Yargıç, polisin tehlikeli nesneler içerebilecek kapalı çantaları aramasının standart bir uygulama olduğunu ve polisin arama yapmak için yeterli nedeninin bulunduğunu belirtti.

Temyiz ve olası ceza

Bir ABD savcısı, Adalet Bakanlığı’nın Garnett’in ölüm cezasıyla ilgili kararına temyiz edip etmeyeceğini henüz bilmediğini belirtirken, Garnett 27 Şubat tarihine kadar bu konuya ilişkin bir güncelleme talep etti.

Mangione ayrıca New York eyaletinde açılan ayrı bir davada ikinci derece cinayet ve diğer suçlamalarla da karşı karşıya bulunuyor. Eyalet davasında en yüksek suçlamalardan hüküm giymesi durumunda 25 yıl ila müebbet hapis arasında bir cezaya çarptırılabileceği değerlendiriliyor.

Olayın ayrıntıları

Brian Thompson, 4 Aralık 2024’te New York’un Manhattan bölgesindeki bir otele girerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Luigi Mangione ise 9 Aralık’ta Pennsylvania eyaletine bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada tutuklanmıştı.

Mangione’nin sırt çantasında, izlenememesi için farklı parçalar kullanılarak oluşturulmuş bir "hayalet silah", cinayette kullanılanlara benzer kıyafet ile maske ve ABD sağlık sistemine yönelik eleştiriler içeren bir manifesto bulundu.

