Manisa Alaşehir'de Ev Yangını Korkuttu: Can Kaybı Yok

Alaşehir Yenice Mahallesi'nde bir dairenin balkonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 07:55
Manisa Alaşehir'de Ev Yangını Korkuttu: Can Kaybı Yok

Manisa Alaşehir'de Ev Yangını Korkuttu: Can Kaybı Yok

MANİSA (İHA) — Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Olay Yeri ve Zaman

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi No 3'te bulunan 4 katlı binanın son katında, S.B.'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri fark eden ev sahibi dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yetişen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve binaya sıçramasını engelledi. Yangın sırasında tedbir amacıyla apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Durum ve Soruşturma

Görgü tanıkları, balkonda bulunan eşyaların yanması sonucu alevlerin yükseldiğini belirtti ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak dairede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALAŞEHİR'DE EVİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

ALAŞEHİR'DE EVİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

ALAŞEHİR'DE EVİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Servisteki Taksi Liftten Düştü: Araçta Göçükler Oluştu
2
Hatay'da İstiklal Caddesi'nde Hatalı Park Denetimi
3
Palandöken'de Yolda Baygın Bulunan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
4
Artvin Hopa’da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Dörtyol'da Motosiklet Tamircilerine Sıkı Denetim: 112 Motosiklet Kontrol Edildi
6
Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken Duvara Çarptı
7
Yerlikaya: Antalya'da 10 Yıl Önceki Faili Meçhul Kadın Cinayeti Aydınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları