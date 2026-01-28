Manisa Alaşehir'de Ev Yangını Korkuttu: Can Kaybı Yok

MANİSA (İHA) — Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabaha karşı çıkan ev yangını paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Olay Yeri ve Zaman

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi No 3'te bulunan 4 katlı binanın son katında, S.B.'ye ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevleri fark eden ev sahibi dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Müdahale ve Tahliye

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yetişen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve binaya sıçramasını engelledi. Yangın sırasında tedbir amacıyla apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Durum ve Soruşturma

Görgü tanıkları, balkonda bulunan eşyaların yanması sonucu alevlerin yükseldiğini belirtti ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyledi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak dairede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALAŞEHİR'DE EVİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU