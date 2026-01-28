Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sürüyor: Meteoroloji Uyarısı

Şanlıurfa'da gece başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor; yollarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji, sel, taşkın ve çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:42
Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kent genelinde devam eden yağışlar, bazı noktalar başta olmak üzere yollarda su birikintilerine neden oldu.

Araç sürücüleri, görüşün azalması üzerine farlarını açarak ilerledi. Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar gözlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, kentte hafta boyu yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Vatandaşların sel, taşkın ve çığ gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

