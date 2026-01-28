Şanlıurfa'da Sağanak Yağış Sürüyor: Meteoroloji Uyarısı

Şanlıurfa'da sağanak yağış devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıyor

Şanlıurfa’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kent genelinde devam eden yağışlar, bazı noktalar başta olmak üzere yollarda su birikintilerine neden oldu.

Araç sürücüleri, görüşün azalması üzerine farlarını açarak ilerledi. Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar gözlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, kentte hafta boyu yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Vatandaşların sel, taşkın ve çığ gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

