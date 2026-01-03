Manisa’da 2025 Darbesi: 25 Milyona Yakın Makaron Ele Geçirildi

Manisa’da 2025’te kaçakçılara büyük darbe

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Yıl boyunca yapılan operasyonlar, kentteki kaçakçılık faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Operasyonların kapsamı

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suç örgütlerinin deşifresine ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 448 olay kayıtlara geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takiplerle suç şebekelerine yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Gözaltılar ve adli süreç

Yıl boyunca yapılan çalışmalarda 721 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen suç unsurları

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve suç unsurları, çalışmaların etkinliğini ortaya koydu. Tütün ve tütün mamulleri başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi:

24 milyon 801 bin 242 adet kaçak makaron, 34 bin 540 paket kaçak sigara, 19 bin 93 kilogram tütün ve nargile tütünü, 8 bin 40 adet puro, bin 194 adet elektronik sigara ve bin 227 adet likit ele geçirildi.

Sahte içki üretimine yönelik operasyonlarda ise 29 bin 755 litre etil alkol, 2 bin 868 litre kaçak içki ve 170 şişe kaçak içki bulundu.

Aramalarda ele geçirilen diğer suç unsurları şöyle sıralandı: 29 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 162 silah parçası, 752 mermi, 50 adet dinamit lokumu, 113 adet tarihi eser, 221 kaçak cep telefonu, 3 bin 954 cinsel içerikli ürün, 7 bin 490 litre kaçak akaryakıt, 210 adet sahte para ile 95 adet çek ve senet.

Emniyetin mesajı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

