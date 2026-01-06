Manisa'da 31 Yıl 9 Ay 20 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Şehzadeler'de polis operasyonu: A.K. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu A.K. (40) isimli şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 6 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde A.K.'yı gözaltına aldı.

Yapılan GBT sorgusunda, şahsın Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca verilen iki ayrı yakalama emriyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

