Manisa'da 31 Yıl 9 Ay 20 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa Şehzadeler'de Silahla Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.K., 6 Ocak'ta yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 20:12
Manisa'da 31 Yıl 9 Ay 20 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa'da 31 Yıl 9 Ay 20 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Şehzadeler'de polis operasyonu: A.K. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu A.K. (40) isimli şahıs yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 6 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde A.K.'yı gözaltına aldı.

Yapılan GBT sorgusunda, şahsın Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca verilen iki ayrı yakalama emriyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MANİSA'NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU, SİLAHLA KONUTTA...

MANİSA'NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU, SİLAHLA KONUTTA GECELEYİN YAĞMA SUÇUNDAN 31 YIL 9 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN A.K. GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığın Cezası 15 Yıla Düştü
2
Kocaeli'de Tavuklarına Yem Vermeye Giden 65 Yaşındaki Kadın Bahçede Ölü Bulundu
3
Hakkari'de Ev Yangını: Derecik Koryürek'te Ayhan Taşsu'nun Evi Kullanılamaz Hale Geldi
4
Körfez'de İnşaattan Düşen 54 Yaşındaki İşçi Ağır Yaralandı
5
Manisa'da motosiklet denetiminde 904 sürücüye 3,25 milyon TL ceza
6
Manisa'da 31 Yıl 9 Ay 20 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
7
Bursa'da Başkan Bozbey'e Saldırı Girişimi: "Bunlar bizi asla yıldıramaz, yıldırması da mümkün değildir"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları