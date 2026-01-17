Manisa'da 34 Düzensiz Göçmen ve Sürücü F.K. Yakalandı

Operasyon ve gözaltılarla ilgili detaylar

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İzmir istikametine gitmekte olan 34 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü F.K. (25) yakalandı.

Yunusemre ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda, Fatih Mahallesinde yabancı uyruklu şahısların toplandığı tespit edilen bir ikamet takibe alındı. 16 Ocak günü saat 22.00 sıralarında ikametten çıkan şahısların 35 plakalı araç ile İzmir istikametine doğru hareket ettiği belirlenince, ekiplerce Manisa-İzmir yolu Spilos Otel civarında araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde, 33 Afganistan uyruklu ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 34 yabancı uyruklu şahıs ile araç sürücüsü F.K. yakalandı.

Alınan ilk ifadelere göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen şahısların göçmen kaçakçılarıyla irtibat kurarak Yalova, Afyonkarahisar, Konya ve İstanbul üzerinden Manisa'daki ikamete geldikleri belirtildi.

Yakalanan 34 yabancı uyruklu şahıs hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmayan 16 Afganistan uyruklu şahıs Göçmen Geri Gönderme Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli F.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

