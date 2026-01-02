DOLAR
Manisa'da Filistin İçin Gıyabi Cenaze Namazı: Camilerde Dualar

Manisa'da Hatuniye ve Saruhanbey camilerinde, Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için cuma sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı; imam Hayrettin Çoban dua etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:36
Manisa'da Filistin İçin Gıyabi Cenaze Namazı: Camilerde Dualar

Manisa'da Filistin İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Manisa'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Etkinlikler, il merkezindeki iki camide cuma namazının ardından gerçekleştirildi.

Hatuniye ve Saruhanbey Camii'nde tören

Şehzadeler'deki Hatuniye Camii ile Yunusemre'deki Saruhanbey Camii'nde düzenlenen programlarda cemaat, cuma namazının ardından bir araya gelerek şehitler için dua etti. Hatuniye Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazını Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban yönetti. Namazın ardından Filistin halkı için dualar edildi.

İmam Hatip Hayrettin Çoban'ın mesajı

'Cenabı Allah her canlı ölümü tadacaktır buyuruyor. Filistin’de ümmetin yetim ve garip çocukları, kadınları ve masumları asırlar boyunca emsali görülmemiş bir katliama, bir soykırıma maruz bırakılıyor. Dünyanın gözü önünde evleri, mabetleri yerle bir ediliyor. Savaşın bile bir ahlakı vardır. Çocuklara, yaşlılara, hastanelere ve mabetlere dokunulmaz. Ancak bunlar hiçbir sınır tanımadı. Bizler bugün Efendimizin yaptığı gibi zalimleri Allah’a havale ediyoruz'

Çoban, konuşmasının sonunda Filistin halkı için dua ederek zalimlerin kahru perişan olmasını temenni etti ve cemaatle birlikte barış çağrısında bulundu.

