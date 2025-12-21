DOLAR
Manisa'da Jandarma Horoz Dövüşü Operasyonunda 10 Horoz Ele Geçirdi

Akhisar ve Soma'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 10 dövüş horozu ele geçirildi; 1 kişiye adli, 14 kişiye idari işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:13
Manisa'da Jandarma Horoz Dövüşü Operasyonunda 10 Horoz Ele Geçirdi

Jandarma'dan Akhisar ve Soma'da seri operasyon

Manisa'nın Akhisar ve Soma ilçelerinde, horoz dövüştürülerek kumar oynandığı tespit edilen adreslere jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 10 dövüş horozu ile birlikte yarışlarda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mecidiye Mahallesi'ndeki şüpheli M.A. (65) isimli şahsa ait konteyner ve eklentilerinde 20 Aralık tarihinde yapılan aramada, 4 adet dövüş horozu ile horoz dövüşlerinde kullanılan ring ve tribün, çalar saat, terazi ve su sistemi ele geçirildi. İddialara göre konteyner, dövüş alanına çevrilmişti.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yırca Mahallesi'nde şüpheli M.Ş. (44) isimli şahsın tarlasında 21 Aralık tarihinde yapılan aramada ise 6 adet dövüş horozu ve dövüş için oluşturulmuş ring tespit edildi.

El konulan hayvanlar ve hukuki işlem

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 10 dövüş horozu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda 1 şahıs hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Olay yerinde ve çevresinde horoz dövüşüne katıldığı tespit edilen 14 şahsa ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

