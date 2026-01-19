Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Salihli — İtfaiye Kavşağı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Y. (26) yönetimindeki 45 AFB 018 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara yolu İtfaiye Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza sonrası sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Hüseyin Demir (44)'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki M.C.U. (28), ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Demir'in cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık kontrolleri sonrası işlem yapılan sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

