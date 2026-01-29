Manisa'da Sağanak: Araç Dereye Düştü, Elektrikli Otomobil Alev Aldı

Manisa'da sağanak sele dönüştü: Çaybaşı Deresi'nde bir otomobil dereye sürüklendi, şarj istasyonunda elektrikli araç yandı; MASKİ ve itfaiye müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:25
Manisa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Manisa il merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, birçok noktada su taşkınlarına yol açtı. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle ana arterler ve cadde üstlerinde su birikintileri oluşurken, bazı su kanalları taştı.

Çaybaşı Deresi'nde taşkın ve araç sürüklenmesi

Spil Dağı eteklerinden gelen kuvvetli sel suları, Çaybaşı Deresi yatağında su seviyesinin aniden yükselmesine neden oldu. Dere kenarında park halinde bulunan bir otomobil akıntıya kapılarak dere içerisine sürüklendi. Olayda maddi hasar meydana geldi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Yaban hayatından bir can kurtuldu

Sel suları sadece araçları etkilemedi; akıntının içinde sürüklenen bir kaplumbağa vatandaşlar tarafından fark edilerek son anda kurtarıldı. Vatandaşların müdahalesiyle hayvan sudan çıkarıldı ve zarar görmeden kurtarıldı.

MASKİ, Büyükşehir ve itfaiye sahada

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yağışın ilk anlarından itibaren su tahliyesi ve kanal temizliği için tam kadro sahada çalıştı. İtfaiye ekipleri gelen ihbarlara koordineli bir şekilde yanıt verirken, ekiplerin kritik noktalardaki nöbeti ve müdahaleleri aralıksız sürdürüldü.

Şarj istasyonunda elektrikli otomobil yangını

Yağışın etkisini sürdürdüğü sırada bir şarj istasyonunda park halinde bulunan elektrikli otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı; Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının, sağanak nedeniyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı iddia edilirken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

