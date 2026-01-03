DOLAR
Manisa’da Uyuşturucuya Geçit Yok: 2025’te 710 Tutuklama

Manisa'da 1 Ocak-31 Aralık 2025'te narkotik operasyonlarında 5.138 yakalama, 710 tutuklama; yarım milyondan fazla sentetik ecza ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Emniyet’in 1 yıllık narkotik operasyonlarının bilançosu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü çalışmaları açıkladı. Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu büro amirliklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerine karşı kapsamlı bir mücadele sürdürüldü.

Yıl boyunca düzenlenen operasyonlarda toplam 4 bin 220 olay kaydedilirken, bu olaylara karışan 5 bin 138 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edilenlerden 710’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yürütülen çalışmalarda; uyuşturucu suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 702 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 414 şahıs olmak üzere toplam 1.116 aranan şahıs yakalandı.

Ele geçirilen uyuşturucu ve materyaller

Narkotik ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilen maddeler ve malzemeler, mücadelenin boyutunu ortaya koydu. Yapılan aramalarda; 579.292 adet sentetik ecza, 19.200 adet ecstasy, 3.077 adet captagon, 9 kilo 312 gram esrar, 7 kilo 642 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7 kilo 150 gram metamfetamin, 2 kilo 728 gram skank, 1 kilo 128 gram bonzai hammaddesi, 542 gram kokain, 254 gram eroin, 105 gram afyon sakızı ve 465 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 4.030.425 TL, 500 Euro ve 100 Dolar nakit para, 29 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 523 fişek ve 43 hassas terazi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada halkı zehirlemeye çalışan suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 2025 YILI...

