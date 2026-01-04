Manisa Demirci'de Kaybolan Şerife Çınar İçin Arama Çalışmaları İkinci Günde

Manisa Demirci'de kayıp kadın için arama çalışmaları ikinci gününde

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Şerife Çınar için arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Kurumlar ve gönüllüler sahada

AFAD, Jandarma, Polis ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine, ikinci gününde İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve çeşitli gönüllü kuruluşlar da destek veriyor.

Arama alanları genişletildi

Ekipler, ilçe merkezi ile birlikte kaplıca, Yortan Deresi ve Kırüstü mevkiilerinde arama yapıyor. Tarla ve arazilerin yanı sıra ilçedeki metruk binalarda da kapsamlı taramalar yürütülüyor.

Aile endişeli

Çamlıça Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Çınar'ın eniştesi Ahmet Güler, durumdan duydukları endişeyi dile getirerek ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade etti.

Güler, "2 Ocak'ta kayıp olduğunu öğrendik. Emniyete bilgi verdik. 21 Aralık'ta Manisa'dan beraber döndük evine bıraktım. Şerife 24 Aralık'ta Menderes bulvarında bir marketten alışveriş yapmış. 31 Aralık akşam saatlerinde en son komşuları tarafından evine yakın bir parkın oralarda görülmüş. Ekipler her yere bakıyor. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE KAYBOLAN 59 YAŞINDAKİ KADININ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR İKİNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR.