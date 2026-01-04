Manisa Demirci'de Kayıp 59 Yaşındaki Şerife Çınar İçin Arama 3. Günde

Manisa Demirci'de kayıp kadın için arama 3. günde

Ekipler ve gönüllüler arazide, metruk binalarda arama yapıyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Şerife Çınar için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar, kamu kurumları ve sivil gönüllülerin katılımıyla yoğun şekilde sürdürülüyor.

AFAD, Jandarma, Polis ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve çeşitli gönüllü kuruluşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama faaliyetleri, ilçe merkezinin yanı sıra kaplıca, Yortan Deresi ve Kır Üstü mevkilerindeki arazilerde yoğunlaştı. Ekipler tarla ve açık arazilerin yanı sıra ilçedeki metruk binalarda da geniş çaplı arama yapıyor.

Çamlıça Mahallesinde ikamet eden Şerife Çınar’ın eniştesi Ahmet Güler, hayatından endişe ettiklerini belirterek, AFAD, Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ahmet Güler açıklamasında şunları kaydetti: "2 Ocak’ta kayıp olduğunu öğrendik. Emniyete bilgi verdik. 21 Aralıki’ta Manisa’dan beraber döndük evine bıraktım. Şerife 24 Aralık’ta Menderes Bulvarı’nda bir marketten alışveriş yapmış. 31 Aralık akşam saatlerinde en son komşuları tarafından evine yakın bir parkın oralarda görülmüş. Ekipler heryere bakıyor. Hayatından endişe ediyoruz."

Yetkililer ve koordinasyon ekipleri, bölgede arama noktalarını genişletmeye devam ediyor. Belediye ve kolluk kuvvetleri vatandaşlardan da bilgi ve destek talep ediyor.

