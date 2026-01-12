Manisa Merkezli DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama

Manisa Emniyetinden 5 ilde eş zamanlı baskın

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmada 9 Ocak’ta Manisa merkezli olarak Bursa, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda A.S. (24), Y.Ç. (31), T.Ç. (26), E.E. (34), N.B. (22), M.D. (33) ve N.A.S. (41) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 2 adet kama, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

