Manisa Merkezli DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama

Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı; 4 şüpheli tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:17
Manisa Merkezli DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama

Manisa Merkezli DEAŞ Operasyonu: 7 Gözaltı, 4 Tutuklama

Manisa Emniyetinden 5 ilde eş zamanlı baskın

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmada 9 Ocak’ta Manisa merkezli olarak Bursa, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda A.S. (24), Y.Ç. (31), T.Ç. (26), E.E. (34), N.B. (22), M.D. (33) ve N.A.S. (41) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 2 adet kama, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 5 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ...

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 5 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 4'Ü ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 5 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın’da TIR Tren Yoluna Uçtu: Genç Sürücü Yunus Uğurlu Hayatını Kaybetti, Hat Yeniden Açıldı
2
İskenderun’da 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
3
Dörtyol’da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
5
Eskişehir’de 'kız' kavgası kanlı bitti: 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralı
6
İskenderun'da Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları