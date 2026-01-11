Manisa Şehzadeler'de İnternet Kafede Korkutan Yangın: Bilgisayarlar Zarar Gördü

Manisa Şehzadeler'de İnternet Kafede Korkutan Yangın

Olayın Detayları ve Müdahale

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah saatlerinde bir internet kafede çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan olmadı ancak birçok bilgisayar zarar gördü.

Yangın, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesinde, 1605 ve 1701 sokaklara cephesi bulunan bir internet kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Burhan Taş, olayın ilk fark edenlerinden biri oldu. Taş, temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "Tapu Müdürlüğü karşısında kahvehanenin saçak altına geldiğimiz sırada 3-5 dükkân alt tarafta bir iş yerinden dumanların çıktığını gördüm. Hemen 112’yi arayarak durumu bildirdim" dedi.

İş yerinin ön cephesinden yoğun dumanların yükselmesi ve arka sokağa bakan kısmından çıkan alevlerin apartmanın ikinci katına kadar ulaşması mahallede tedirginliğe yol açtı. Dar sokaklar ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri, yangının çıktığı sokağa girmekte güçlük yaşadı.

Yangın sırasında iş yeri önünde park halinde bulunan bir araç da yanma tehlikesi atlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE BİR İNTERNET KAFEDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN, MAHALLE SAKİNLERİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI