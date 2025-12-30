DOLAR
42,93 0%
EURO
50,43 -0,05%
ALTIN
6.000,25 0,03%
BITCOIN
3.780.028,46 -0,15%

Manisa Turgutlu'da İş Yeri Hırsızlığı: 5 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu'sunda iş yeri hırsızlığı soruşturmasında 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:33
Manisa Turgutlu'da İş Yeri Hırsızlığı: 5 Kişi Tutuklandı

Manisa Turgutlu'da İş Yeri Hırsızlığı: 5 Kişi Tutuklandı

Selvilitepe OSB'de 13-14 Ekim 2025 gecesi yaşanan olayda geniş soruşturma

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını adım adım izleyerek soruşturdu. Olayla ilgili olarak toplam 7 şüpheli belirlendi, bunlardan 5 kişi tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bulunuyor. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceledi.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde, yüzleri maskeli 4 şüphelinin iş yerine girdiği, iş yerindeki çelik kasayı keserek içerisindeki paraları aldığı ve olayın ardından ara yolları kullanarak Manisa'dan ayrıldıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 13-14 Ekim tarihlerinde kente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araç incelendi.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri tespit edildi ve olaya karıştığı belirlenen toplam 7 şüpheli şahıs belirlendi.

Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25) İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı; her iki şüpheli de 26 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirildi ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diğer taraftan D.Ç. (27) ve M.K. (24) isimli şüphelilerin farklı suçlardan cezaevinde oldukları tespit edildi. Bu iki şüpheli, dosya kapsamında 29 Aralık 2025 tarihinde SEGBİS yöntemiyle sevk edilerek adli makamlarca tutuklandı.

Z.S. (27) adlı şüpheli de İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı; 30 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı kalan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve şu ana kadar soruşturma kapsamında toplam 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE MEYDANA...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK OLAYIYLA İLGİLİ ADIM ADIM İZ TAKİP EDEN MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER KİMLİKLERİ BELİRLENEN 7 ŞÜPHELİDEN 3'ÜNÜ İSTANBUL'DA YAKALARKEN, ŞÜPHELİLERDEN 2'SİNİN FARKLI SUÇLARDAN CEZAEVİNDE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ. MAHKEMEYE ÇIKARILAN 5 KİŞİ TUTUKLANIRKEN 2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞ YERİNDE MEYDANA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da tüplü şofbenden karbonmonoksit zehirlenmesi: 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
2
Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı
3
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
4
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
5
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
6
Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada
7
Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 4 Irak Uyruklu Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları