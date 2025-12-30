Manisa Turgutlu'da İş Yeri Hırsızlığı: 5 Kişi Tutuklandı

Selvilitepe OSB'de 13-14 Ekim 2025 gecesi yaşanan olayda geniş soruşturma

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını adım adım izleyerek soruşturdu. Olayla ilgili olarak toplam 7 şüpheli belirlendi, bunlardan 5 kişi tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bulunuyor. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceledi.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde, yüzleri maskeli 4 şüphelinin iş yerine girdiği, iş yerindeki çelik kasayı keserek içerisindeki paraları aldığı ve olayın ardından ara yolları kullanarak Manisa'dan ayrıldıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 13-14 Ekim tarihlerinde kente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin 500 araç incelendi.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin İstanbul'dan Turgutlu'ya geldikleri tespit edildi ve olaya karıştığı belirlenen toplam 7 şüpheli şahıs belirlendi.

Şüphelilerden H.K. (31) ve M.T. (25) İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı; her iki şüpheli de 26 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirildi ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diğer taraftan D.Ç. (27) ve M.K. (24) isimli şüphelilerin farklı suçlardan cezaevinde oldukları tespit edildi. Bu iki şüpheli, dosya kapsamında 29 Aralık 2025 tarihinde SEGBİS yöntemiyle sevk edilerek adli makamlarca tutuklandı.

Z.S. (27) adlı şüpheli de İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı; 30 Aralık 2025 tarihinde Manisa'ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla bağlantılı kalan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve şu ana kadar soruşturma kapsamında toplam 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

