Mardin'de Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Mardin'de kontrolden çıkan 47 NL 381 plakalı tır bariyerlere çarptı; sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:11
Akşam saatlerinde Mardin'de meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza ve müdahale

Kaza, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu üzerindeki Tilkitepe köyü mevkiinde gerçekleşti. 47 NL 381 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen tır, vinç ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza anı kamerada

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, seyir halindeki tırın bariyerlere vurma anı saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın oluş şeklini ve tırın kontrolden çıkış anını net olarak gösteriyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

