Mardin Kızıltepe'de 3 Kişilik Ailenin Ölümü: Aileden İlk Açıklama

Kızıltepe'de çift ve 5 yaşındaki çocuklarının ölümüyle ilgili aile üyeleri Mardin Barosu'nda açıklama yaptı; yargı sürecinde gizlilik kararı ve 4 tutuklu olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:07
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin, olayın mağdur yakınları ve avukatları Mardin Barosu'nda basın açıklaması yaptı. Toplantıda hem aile hem de vekiller yargı sürecine dair bilgi verdi.

Aileden açıklama

Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, yaşadıkları derin acıyı anlattı. Sadık Kaya, aile olarak büyük bir ızdırap çektiklerini belirterek, acıların tekrar edilmemesi gerektiğini vurguladı: Aile olarak acı çektik, acı yaşadık. Bu acıları kimsenin yaşamasını istemiyoruz artık. Bu acıyı ben yaşadım, başka aileler yaşadı. Fark etmiyor. Ölen de acı yaşıyor, öldüren de acı yaşıyor. Biz perişan olduk, ailemiz yok oldu. Karşı tarafın ailesi de perişan oldu. Onlara bağlı insanlar da aynı duruma düştü. Artık bilinçlenmemiz lazım.

Avukatlardan bilgi

Mağdur vekillerinden Avukat Seher Acay, yargı sürecinin sürdüğünü ve dosyada bir gizlilik kararı bulunduğunu hatırlattı. Acay, yargılamanın tüm ciddiyetiyle devam ettiğini ifade etti.

Avukat Nurullah Öner ise dosyaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler dışında yeni bir gelişme olmadığını belirterek, 4 tutuklu bulunduğunu ve soruşturma makamının kısa süre içinde iddianamenin hazırlanacağı ve davanın açılacağı yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 25 Kasım tarihinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin; Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya olduğu, birlikte yaşadıkları evde ölü bulundukları bildirildi.

(SA-YRT)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

