Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi

Mardin Kızıltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Gözaltı sayısı 10’a çıktı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:13
Atatürk Mahallesi'nde çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ciddi yaralanmalar ve can kaybı yaşandı.

Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 2 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

