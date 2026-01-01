Mardin Mazıdağı'nda Kapalı Halı Sahanın Çatısı Kar Yükü Nedeniyle Çöktü

Mardin Mazıdağı'nda Kapalı Halı Sahanın Çatısı Çöktü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar birikimi, ilçe merkezindeki bir kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Kar yağışı dün sabah saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar kesintisiz devam etti. Çatıya biriken ağır kar kütlesi, tesisin bulunduğu yapının dayanamayacağı bir yük oluşturunca gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

Çökme, tesisin kapalı olduğu bir zaman diliminde gerçekleşti; bu sayede can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak olayda tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Son Durum

Çökme sonrası bölgede yetkililer tarafından değerlendirmenin sürdüğü, hasarın tespitine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi. Yoğun kar yağışının neden olduğu benzer risklere karşı vatandaşların ve kurumların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

