Mardin Mazıdağı'nda Kapalı Halı Sahanın Çatısı Kar Yükü Nedeniyle Çöktü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir kapalı halı sahanın çatısı çöktü; tesiste kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:42
Mardin Mazıdağı'nda Kapalı Halı Sahanın Çatısı Çöktü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar birikimi, ilçe merkezindeki bir kapalı halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

Olayın Ayrıntıları

Kar yağışı dün sabah saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar kesintisiz devam etti. Çatıya biriken ağır kar kütlesi, tesisin bulunduğu yapının dayanamayacağı bir yük oluşturunca gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

Çökme, tesisin kapalı olduğu bir zaman diliminde gerçekleşti; bu sayede can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak olayda tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Son Durum

Çökme sonrası bölgede yetkililer tarafından değerlendirmenin sürdüğü, hasarın tespitine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi. Yoğun kar yağışının neden olduğu benzer risklere karşı vatandaşların ve kurumların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

