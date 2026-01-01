DOLAR
Mardin Nusaybin’de Kopan Elektrik Teli Gençlerin Üzerine Düştü — Yaralanma Yok

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli sokakta yürüyen gençlerin üzerine düştü; şans eseri yaralanma olmadı, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:46
Mardin'in Nusaybin'de kopan elektrik teli gençlerin üzerine düştü

Şans eseri yaralanma yaşanmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sokakta yürüyen gençlerin üzerine kopan bir elektrik teli düştü. Olayda telin, gençlerden birinin sırtına isabet ettiği bildirildi.

Şans eseri yaralanan olmadı; yaşanan tehlike kısa sürede atlatıldı. Telin düşmesi çevrede paniğe neden oldu.

Olay anına dair panik dolu görüntüler, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarda gençlerin korku içinde kaçıştıkları anlar dikkat çekiyor.

MARDİN’DE KOPAN ELEKTRİK TELİNİN GENÇLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

