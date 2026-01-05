Marmara Saraylar'da Lodos: Belediye Dev Ekran Devrildi

Marmara Saraylar'da şiddetli lodos: Belediye ekranı devrildi

Saraylar Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alındı

Balıkesir’in Marmara Adalar ilçesine bağlı Saraylar Mahallesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle belediyeye ait dev ekran devrildi.

Edinilen bilgiye göre, etkisini artıran lodos sonucunda dev ekranın devrildiği bildirildi. Devrilen ekran çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı oluşmamıştır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

