Marmaris'te çöp kamyonu çarptı: 68 yaşındaki kadın ağır yaralandı
Beldibi Mahallesi'nde sabah vakti kaza
Marmaris'te, Marmaris Belediyesi bünyesindeki çöp kamyonunun yayaya çarpması sonucu bir kadın ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NBA 571 plakalı ve Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çöp kamyonunun sürücüsü G.K. (43), yayayı fark edemeyerek G.T. (68)'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan G.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
