Marmaris'te kayıp ilanı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy evinde cansız bulundu
Olayın Detayları
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy (68)’un evinde cansız bedeni bulundu.
Olay, Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakınları bir süre haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Yükselsoy hakkında kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, eve girdiklerinde Yükselsoy’u hareketsiz halde buldu.
İnceleme ve Soruşturma
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 68 yaşındaki Yükselsoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
