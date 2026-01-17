Marmaris'te kayıp ilanı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy evinde cansız bulundu

Marmaris'te kayıp ilanı verilen 68 yaşındaki Hüseyin Erdem Yükselsoy, Sarıana Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:13
Marmaris'te kayıp ilanı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy evinde cansız bulundu

Marmaris'te kayıp ilanı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy evinde cansız bulundu

Olayın Detayları

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı verilen Hüseyin Erdem Yükselsoy (68)’un evinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakınları bir süre haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Yükselsoy hakkında kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, eve girdiklerinde Yükselsoy’u hareketsiz halde buldu.

İnceleme ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 68 yaşındaki Yükselsoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE KAYIP İHBARI VERİLEN HÜSEYİN ERDEM YÜKSELSOY'UN (68), EVİNDE CANSIZ...

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE KAYIP İHBARI VERİLEN HÜSEYİN ERDEM YÜKSELSOY'UN (68), EVİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE KAYIP İHBARI VERİLEN HÜSEYİN ERDEM YÜKSELSOY'UN (68), EVİNDE CANSIZ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Jandarma Uzman Çavuş A.Z.Y. Evinde Ölü Bulundu
2
Tekirdağ’da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Ataşehir'de engelli yolcuları reddeden taksi şoförü trafikten men edildi
4
Bingöl'de Yolu Kapatan Tıra Otobüs Çarptı: 3 Yaralı
5
Eskişehir'de İtiraflı Cinayet: Polisin Uzun Namlulu Silahla Eve Girişi
6
Çekmeköy'de Takla Atan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Yaralı
7
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları