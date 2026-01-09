Marmaris'te ölümlü kaza: Çöp kamyonu şoförü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı Gülderen Türkmen (68) yaşamını yitirdi. Sürücü G.K. (43) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:42
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli G.K. (43) idaresindeki 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonu, Gülderen Türkmen (68)'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Türkmen ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülderen Türkmen yaşamını yitirdi. Türkmen’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

