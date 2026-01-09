Marmaris'te ölümlü kaza: Çöp kamyonu şoförü tutuklandı
Beldibi Mahallesi'nde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli G.K. (43) idaresindeki 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonu, Gülderen Türkmen (68)'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Türkmen ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansta hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülderen Türkmen yaşamını yitirdi. Türkmen’in ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
