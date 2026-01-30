Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu

Menteşe'de dün öğleden beri kayıp olan 46 yaşındaki Ömriye Duman, Karabağlar Yaylası'nda vatandaşlar tarafından ölü bulundu; otopsi ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:39
Gökkıble mevkiinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan 46 yaşındaki Ömriye Duman'ın cansız bedeni, Karabağlar Yaylası'nda vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Karabağlar Yaylası Gökkıble mevkiinde bir kadının hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede devam eden yoğun yağışlar nedeniyle arazinin suyla dolması, ekiplerin ulaşımını zorlaştırdı; sağlık ve emniyet güçleri ancak bir iş makinesi (kepçe) yardımıyla olay yerine ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği kesinleşti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü kimlik tespit çalışmalarında, hayatını kaybeden kişinin dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Ömriye Duman olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Evin bahçesinde ağaçta asılı halde bulunan Duman’ın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi hayatını kaybettiği, yapılacak otopsi ve emniyetin incelemesi sonucu netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

