Menteşe’de Kurt Saldırısı: 3 Koyun Telef Oldu

Menteşe’de kurt iddiası: 3 koyun telef oldu

Muğla'nın Muratlar Mahallesi'nde panik

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'nde iddiaya göre bir kurtun saldırması sonucu 3 koyun telef oldu. Olay, bölge sakini Gökhan Kodal'a ait ağılda meydana geldi.

Kodal, bölgede daha önce de kurt görüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Bu bölgede kurt olduğunu biliyoruz. Geçen sene bir kurt ağılın önüne kadar gelmiş, ses duyunca kaçmıştı ve o anlar kameraya yansımıştı. Bu sefer kurt ağılın içine girebilmiş. İki evin arasında bulunan ağıla üzerinden atlayarak girip 3 koyunu telef etti, ses duyunca yeniden kaçtı" dedi.

Olay, mahallede tedirginlik oluşturdu. Yaşanan saldırı sonrası bölge halkı, yetkililerden önlem alınmasını bekliyor.

