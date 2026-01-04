DOLAR
Menteşe’de Kurt Saldırısı: 3 Koyun Telef Oldu

Muğla Menteşe Muratlar Mahallesi’nde iddia edilen kurt saldırısında 3 koyun telef oldu; mahallede endişe hakim.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:56
Muğla'nın Muratlar Mahallesi'nde panik

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'nde iddiaya göre bir kurtun saldırması sonucu 3 koyun telef oldu. Olay, bölge sakini Gökhan Kodal'a ait ağılda meydana geldi.

Kodal, bölgede daha önce de kurt görüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Bu bölgede kurt olduğunu biliyoruz. Geçen sene bir kurt ağılın önüne kadar gelmiş, ses duyunca kaçmıştı ve o anlar kameraya yansımıştı. Bu sefer kurt ağılın içine girebilmiş. İki evin arasında bulunan ağıla üzerinden atlayarak girip 3 koyunu telef etti, ses duyunca yeniden kaçtı" dedi.

Olay, mahallede tedirginlik oluşturdu. Yaşanan saldırı sonrası bölge halkı, yetkililerden önlem alınmasını bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

