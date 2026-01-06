Mersin Bozyazı'da Elektrikli Soba Yangını: Daire Alev Alev Yandı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:04
Olay ve İlk Bilgiler

Mersin’in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, saat 20.15 sıralarında elektrikli sobadan çıktığı belirtilen yangın paniğe yol açtı.

Dairede E.B. ile eşi ve 3 çocuğunun yaşadığı, alevlerin kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardığı öğrenildi. Yangın sırasında aile bireylerinin 3 çocuğu son anda dışarı çıkardığı ve can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştuğu, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

